Lucro líquido recorrente da Eletrobras somou R$ 5,073 bi em 2018, alta de 57%

A Eletrobras anotou um lucro líquido recorrente de R$ 5,073 bilhões no ano passado, o que corresponde a um crescimento de 57% ante os R$ 3,230 bilhões do ano anterior, destacou nesta quinta-feira, 28, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior. O Ebitda recorrente somou R$ 8,456 bilhões, 23% acima dos R$ 6,705 bilhões do ano anterior.

Os números recorrentes são significativamente menores que os lucro de R$ 13,348 bilhões anunciado na madrugada desta quinta, revertendo o prejuízo de R$ 1,726 bilhão de 2017, e do Ebitda de R$ 19,99 bilhões, alta de 158% ante 2017.

Os números recorrentes excluem fatores extraordinários que impulsionaram fortemente os resultados do ano passado, como a reversão de impairment e contrato oneroso da usina de Angra 3, da ordem de R$ 7,2 bilhões, e a reversão de patrimônio líquido negativo de quatro distribuidoras que foram transferidas para novos controladores, de R$ 2,9 bilhões, dentre outros.