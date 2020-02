Lucro líquido do Burger King Brasil cai 62,1% em 2019, para R$ 48,5 milhões

O Burger King Brasil registrou lucro líquido de R$ 48,5 milhões em 2019, com retração de 62,1% frente ao reportado no ano anterior. Excluindo os efeitos do IFRS 16, o lucro teria totalizado R$ 70 milhões, indicando queda de 45,5%.

Segundo a empresa, a diferença é explicada pelo efeito não recorrente do reconhecimento do imposto de renda diferido ativo no valor de R$ 30 milhões em 2018.

Na mesma base de comparação, o Ebitda ajustado cresceu 61,6%, somando R$ 465 milhões, com a margem Ebitda ajustada passando de 12,3% para 16,2%. Excluindo os efeitos da norma contábil (IFRS 16), o Ebitda ajustado teria sido de R$ 328 milhões, alta de 14%, e margem Ebitda recuaria para 11,4%.

Em 2019, as vendas do grupo no conceito mesmas lojas aumentaram 4,9%. No ano passado, a receita operacional líquida da companhia cresceu 22,1%, totalizando R$ 2,868 bilhões.

Em relatório da administração sobre os resultados, a empresa destaca que o ano de 2019 foi desafiador, principalmente em função da lenta recuperação econômica do país e do ambiente mais competitivo. "Apesar disso, a companhia apresentou sólido ritmo de crescimento, com a abertura de 121 restaurantes, sendo 88 restaurantes Burguer King e 33 Popeyes".

Com isso, no total a empresa atualmente opera 871 restaurantes da marca BK e 41 da marca Popeyes.