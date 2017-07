Lucro líquido da Telefónica cresce 28,9% no primeiro semestre

O lucro líquido da Telefónica cresceu 28,9%, atingindo 1,6 bilhão de euros no primeiro semestre deste ano, conforme informou a empresa espanhola por meio de nota à imprensa na manhã desta quinta-feira, 27.

A companhia enfatizou que, durante o segundo trimestre de 2017, houve uma aceleração geral do crescimento tanto em termos financeiros quanto em operacionais. "A Telefónica anunciou hoje seus resultados no primeiro semestre do ano, período caracterizado por crescimento em geral e por um bom progresso no processo de transformação da empresa e na redução da dívida financeira do grupo", trouxe o comunicado da empresa.

A receita atingiu 12,960 bilhões de euros no segundo trimestre - uma expansão de 1,9% ante igual período do ano passado e de 3,1% em termos orgânicos. O lucro líquido desse trimestre foi de 821 milhões de euros, uma elevação de 18,4% na comparação com os mesmos meses de 2016 e o lucro líquido por ação ficou em 0,15 de euro (16,3%).

A dívida da Telefónica totalizou 48,487 bilhões de euros em junho, com uma redução em bases anuais de 3,706 bilhões de euros.

"Durante o segundo trimestre do ano, aceleramos o crescimento orgânico por meio da execução de nossa estratégia estrutural baseada na qualidade, o que se refletiu no forte posicionamento competitivo em nossos principais mercados", descreveu o presidente executivo da Telefónica, José María Álvarez-Pallete, no comunicado. "A força e as melhores tendências de negócios na primeira metade do ano, bem como o bom posicionamento para continuar a capturar o crescimento sustentável nos próximos trimestres, nos permitem atualizar nossas orientações para 2017."

A companhia informou que continuou focada no aumento da participação do serviço de maior valor, levando a qualidade da base de clientes do Grupo Telefónica a melhorar. O total de acessos em contratos móveis cresceu 5% ante o mesmo período de 2016 e, no caso de smartphones, a elevação foi de 19%, atingindo uma penetração de 61%. Os acessos de TV paga melhoraram "de forma sequencial" e retornaram para adições líquidas positivas no trimestre (+ 56 mil) pela primeira vez desde o segundo trimestre de 2016.

A empresa destacou também que as receitas de dados móveis continuaram a ser um motor de crescimento chave e melhoraram o ritmo de crescimento no segundo trimestre para 17,8% em termos orgânicos, aumentando seu peso sobre as receitas do serviço móvel em 6 pontos, para 60%.

