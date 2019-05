Lucro líquido contábil da Telefônica Brasil vai a R$ 1,342 bi no 1º tri (+22,2%)

ECONOMIA Vendas do varejo ampliado sobem 1,1% em março ante fevereiro, diz IBGE

ECONOMIA FGV: Brasil inverte recuperação e lidera piora do clima econômico na AL

GOVERNO BOLSONARO MPF acusa União de censura, racismo e homofobia por vetar propaganda do BB

ESPORTE Corinthians confirma a contratação por empréstimo do volante Matheus Jesus

PGE PGE firma parceria com a Assembleia Legislativa para exibição de programa e ações conjuntas das escolas

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

