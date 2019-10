Lucro da Vale vem abaixo, Ebitda em linha e receita acima das estimativas

O lucro líquido da Vale referente ao terceiro trimestre do ano, de US$ 1,654 bilhão, veio 25% abaixo das projeções de mercado, que apontava para um ganho de US$ 2,2 bilhões, conforme a média de 12 casas consultadas pelo Prévias Broadcast - BB-BI, Bradesco BBI, BTG Pactual, Credit Suisse, Eleven Financial, HSBC, Itaú BBA, JPMorgan, Morgan Stanley, Safra, Santander e XP.

O Ebitda ajustado, de US$ 4,603 bilhões, veio em linha com as estimativas (US$ 4,5 bilhões). As receitas operacionais líquidas da Vale no terceiro trimestre do ano somaram US$ 10,217 bilhões, 8% acima das projeções de mercado.

O Broadcast considera que o resultado veio em linha quando as projeções se diferem em até 5% do número reportado pela companhia.