Lucro da Raízen sobe e supera R$ 1 bilhão

A Raízen, joint venture entre Cosan e Shell, registrou lucro líquido atribuível a acionistas controladores de R$ 1,03 bilhão no terceiro trimestre da safra 2016/17, encerrado em 31 de dezembro. O montante é 8,4% maior na comparação com os R$ 949,7 milhões de um ano antes e leva em conta o resultado combinado da Raízen Energia e da Raízen Combustíveis. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da companhia atingiu R$ 1,55 bilhão, 20,3% menos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

