Lucro da Hershey cai 38% no 4º tri e atinge US$ 207,2 milhões

A norte-americana Hershey teve lucro líquido de US$ 207,2 milhões no quarto trimestre de 2019, o equivalente a US$ 0,98 por ação. O resultado representa queda de 38% na comparação com o mesmo período de 2018, quando foi reportado lucro líquido de US$ 336,8 milhões (US$ 1,60 por ação).

Conforme comunicado divulgado nesta quinta-feira, 30, a empresa atribui o recuo no lucro a encargos referentes à aquisição de uma fabricante de carne seca. A retração no lucro líquido veio após dois trimestres (terceiro e segundo) de alta no ano fiscal 2019. Já o crescimento da receita se mantém em linha com o observado nos períodos anteriores.

A receita líquida subiu 4% na comparação anual, de US$ 1,99 bilhão no quarto trimestre de 2018 para US$ 2,07 bilhões no quarto trimestre de 2019. Analistas consultados pela FactSet esperavam receita de US$ 2,06 bilhões.

O lucro ajustado, de US$ 1,28 por ação, também ficou acima do esperado por analistas, que previam US$ 1,24 por ação.

Para o ano fiscal de 2020, a Hershey espera incremento entre 2% a 4% nas vendas líquidas, com o desempenho positivo das novas aquisições. O lucro por ação diluída deve ficar entre US$ 6,04 e US$ 6,20, enquanto o lucro ajustado deve atingir entre para entre US$ 6,13 e US$ 6,24 por ação.