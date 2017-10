Lucro da GE cai a US$ 1,84 bi no 3º tri; lucro ajustado fica abaixo do esperado

A General Electric registrou queda no lucro líquido no terceiro trimestre, a US$ 1,8 bilhão, ou US$ 0,21 por ação no terceiro trimestre, abaixo dos US$ 2 bilhões, ou US$ 22 centavos por ação na comparação anual. Excluindo custos de reestruturação e outros itens, o lucro ajustado caiu para US$ 0,29 por ação, de US$ 0,32 por ação na mesma comparação. Analistas estimavam lucro ajustado de US$ 0,49 por ação.

Já a receita da GE teve alta de 14%, para US$ 33,5 bilhões no terceiro trimestre, acima dos US$ 29,3 bilhões na comparação anual. Analistas estimavam receita menor, de US$ 32,56 bilhões, impulsionada pela fusão da unidade de óleo e gás da GE com a Baker Hughes.

As ações da GE no pré-mercado recuavam 7,12% com a queda no lucro, às 10h05 (de Brasília), e se encaminham para registrar a maior queda após a divulgação de resultados em oito anos. Fonte: Dow Jones Newswires.