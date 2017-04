Lucro da 3M sobe para US$ 1,32 bilhão no primeiro trimestre

A 3M obteve lucro líquido de US$ 1,32 bilhão, ou US$ 2,16 por ação, no primeiro trimestre, acima dos US$ 1,28 bilhão, ou US$ 2,05 por ação, registrados um ano antes. A receita, por sua vez, subiu 3,7%, para US$ 7,69 bilhões.

Analistas entrevistados pela Thomson Reuters previam lucro de US$ 2,06 por ação e receita de US$ 7,47 bilhões. No pré-mercado em Nova York, as ações da empresa recuavam 0,09%.

Segundo a empresa, o lucro foi impulsionado pelo crescimento da sua unidade industrial principal e pela retomada do setor de eletrônicos.

A empresa disse que espera ganhos em uma base anual por ação entre US$ 8,70 e US$ 9,05, acima da previsão anterior de US$ 8,45 a US$ 8,80. A empresa também projetou crescimento de vendas em moeda local entre 2% e 5%, acima de um intervalo anterior de 1% a 3%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários