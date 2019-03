Lucra líquido do BNDES cresce 8,5% e atinge R$ 6,711 bilhões em 2018

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro líquido de R$ 6,711 bilhões no ano passado, valor 8,5% superior ao observado em igual período do ano passado. No balanço divulgado nesta quarta-feira, o banco explica que o resultado melhorou na comparação com o ano passado "principalmente pelo resultado com participações societárias, impactado positivamente por acréscimo dos ganhos com alienação de investimentos, maior volume de receita com dividendos e juros sobre capital próprio e reversão de perdas por impairment".

Sobre os ganhos com a venda de investimentos, o presidente do banco, Joaquim Levy, comentou durante apresentação dos números à imprensa que o banco lucrou, por exemplo, R$ 2,254 bilhões com a venda das ações da Petrobras no ano passado.

Houve, ainda, ganho de R$ 2,619 bilhões com a negociação de ações da Vale que estavam na carteira do banco.

Ao explicar o aumento do lucro, o balanço anual também cita que houve "leve redução de despesas com provisão para risco de crédito no ano; a despeito da redução do produto de intermediação financeira e do aumento das despesas com tributos sobre o lucro no exercício".