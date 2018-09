Longen é eleito presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentos para triênio 2019-2021

Sérgio Longen é eleito presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentos - Divulgação

Diretor-presidente da Semalo Indústria e Comércio de Alimentos, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, volta a presidir o Siams (Sindicato Intermunicipal das Indústrias da Alimentação de Mato Grosso do Sul) para o triênio 2019-2021. Em eleição com chapa única realizada nesta segunda-feira (24/09), Longen foi escolhido para assumir o lugar deixado pelo então presidente do Sindicato, o empresário Sandro Mendonça, da Natubom Produtos Naturais.

Longen, que assume a direção do Siams a partir do dia 21 de outubro deste ano, quando se encerra o mandato do antecessor, afirma que a intenção é manter as pautas de interesse da indústria de alimentos que já vinham sendo trabalhadas por Sandro Mendonça, além de ampliar a atuação da entidade, o que ele afirma ser uma necessidade diante do fim da contribuição sindical obrigatória.

“Vamos manter os trabalhos que foram desenvolvidos ao longo dos últimos anos pelo Siams. Já fui presidente por dois mandatos – de 2003 a 2006 e de 2006 a 2009 - e, inclusive, foi por causa do Sindicato que me elegi presidente da Federação das Indústrias. Neste mandato, nos deparamos com um desafio diferente, que é conseguir oferecer mais serviços e, ao mesmo tempo, manter o sindicato sustentável”, analisou o empresário.

Para Longen, sem a obrigatoriedade de contribuição das empresas, que passou a valer com a nova legislação trabalhista, em vigor desde novembro de 2017, a eficiência do Sindicato deve ser muito maior. “Até porque o associado só permanece quando enxerga que está sendo feito um bom trabalho. É mesmo um desafio, mas que faz parte do meu dia a dia enquanto empresário do setor de alimentos, desde os acordos coletivos, passando pela adaptação às normas regulamentadoras e apoio a atividade de modo geral”, afirmou.

O empresário Sandro Mendonça, que deixa a Presidência do Siams para Sérgio Longen, reforça que, de fato, o grande desafio da próxima gestão será lidar com o fim da contribuição sindical obrigatória. “Haverá uma necessidade de encontrar caminhos para gerar receita, como a parceria com outros sindicatos afins, e criar novos serviços e produtos para os associados. Sei que o futuro presidente, o empresário Sérgio Longen, vai tirar isso de letra”, disse.

Confira abaixo a composição da diretoria do sindicato pelos próximos três anos:

Diretoria

Presidente: Sérgio Longen

Vice-Presidente: Cláudio George Mendonça

1º Secretário: Márcio José Mendes

2º Secretário: Osvaldo Neves de Aguiar

1º Tesoureiro: Rui Murilo Galvanini

2º Tesoureiro: Walter Gargione Adames

Diretor: Valdir José Zorzo

Conselho Fiscal

Efetivos

Eduardo Terra

Nilton Luciano dos Santos Junior

Aldérico Piovesan

Suplentes

Danilson Ribeiro Charro

Diego Rodrigues Fujii

Paulo Ricardo Sbardelote

Delegados Representantes junto à Fiems

Efetivos

Sérgio Longen

Cláudio George Mendonça

Suplentes

Eduardo Terra

Aldérico Piovesan