Lojas do Shopping Bosque dos Ipês oferecem descontos de 30% até 80%

Janeiro costuma ser o mês das promoções e dos preços baixos. Pensando nisso, diversas lojas do Shopping Bosque dos Ipês se anteciparam e iniciaram a liquidação Etiqueta Vermelha, com descontos de 30% até 80% em roupas, sapatos, bolsas, bijuterias, joias, eletrodomésticos, livros, entre outros produtos. A promoção vai até o dia 13 de janeiro.

As lojas Zara, Forever 21, Estoque Outlet, Santa Bellezza Plus Size e Mens & Kids são algumas das lojas participantes da promoção. Toda a loja Zara está com preço baixo, com descontos que chegam até 40%. Nas opções estão bolsas por R$ 139, camisas femininas por R$ 159, camisetas e blusas femininas por R$ 79, tênis e sapatilhas por R$ 139, entre outros produtos que valem a pena conferir.

Na fast fashion norte-americana, Forever 21, peças selecionadas estão na promoção com descontos de até 30%. Tem calças jeans por R$ 65,90, shorts de vários modelos por R$ 50, calças de tecidos por R$ 70, tops e cropped por R$ 30.

Especializada em moda feminina plus size, tem a loja Santa Bellezza, que oferece tamanhos do 44 ao 62, e que também está em liquidação. Os vestidos estão com preços a partir de R$ 74,99 e blusas a partir de R$ 39,99 com modelos modernos e despojados.

A Estoque Outlet tem peças das marcas Bo.Bô e Le Lis Blanc com descontos de 80%. A loja Mens & Kids de roupas masculinas de marcas Tommy, Calvin Klein e Mens Martim (marca própria) com descontos de até 50%.

Para quem quer aproveitar as compras durante a liquidação Etiqueta Vermelha e participar da campanha promocional “Natal com Estilo”, ainda dá tempo. A cada R$ 300 em compras, o cliente pode concorrer a uma sala de estar decorada pelas arquitetas Letícia Fornari e Christine Zeni, participantes da 5º Edição da CASACOR MS 2018, no valor de R$ 50 mil. De segunda a sexta-feira o cliente receberá cupons em dobro, aumentando a chance de ganhar. O término da campanha é no dia 13 de janeiro e o sorteio no dia 14 de janeiro. O balcão de troca está localizado ao lado das lojas TNG e BLM no 1º piso.