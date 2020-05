Lojas do Comper e Fort já aceitam cartão de auxílio emergencial para pagar compras

A nova modalidade de pagamento poderá ser utilizada nas compras de alimentos, produtos de higiene, bebidas e demais produtos comercializados pelas redes Comper e Fort Atacadista - (Foto:Divulgação)

Com foco na comodidade dos clientes e na segurança das pessoas em razão da pandemia mundial do novo coronavírus (Covid-19), os 11 supermercados da Rede Comper em Campo Grande (MS) e os sete atacadistas da Rede Fort na Capital já estão aceitando o pagamento das compras via cartão de débito virtual do aplicativo CAIXA Tem, que foi disponibilizado aos beneficiários do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal para quem não tem conta bancária.

A nova modalidade de pagamento poderá ser utilizada nas compras de alimentos, produtos de higiene, bebidas e demais produtos comercializados pelas redes Comper e Fort Atacadista. Essa comodidade terá vigência enquanto o auxílio continuar sendo disponibilizado à população e traz uma alternativa de abastecimento para os consumidores. A iniciativa reduz a necessidade de deslocamento até uma agência da Caixa Econômica Federal para sacar os recursos.



Nos locais habilitados pela Rede Tendência, devidamente sinalizados com adesivos e banners, o beneficiário informa que vai pagar com o auxílio emergencial.

Para utilizar o cartão virtual em uma das lojas físicas das duas redes, o beneficiário deverá gerar um código diretamente pelo aplicativo CAIXA Tem e digitar os dados na maquininha da Rede Tendência na hora que for efetuar o pagamento no caixa do supermercado ou do atacadista. De acordo com o gerente nacional de marketing do Fort Atacadista, Celso Furtado, a decisão de credenciar as lojas da rede foi para prestar uma facilidade a mais para os clientes.

“Trata-se de um serviço para a população, pois vai favorecer a compra de alimentos para abastecer os lares de milhares de famílias. Além das nossas lojas de Campo Grande, também estendemos o credenciamento para as duas unidades de Cuiabá (MT), para a unidade de Várzea Grande (MT), para a unidade de Brasília (DF) e para as 26 unidades de Santa Catarina”, informou Celso Furtado, reforçando que a medida atender em cheio as pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial e não precisam mais enfrentar as longas filas da Caixa Econômica Federal.



Lojista que ainda não tem a maquininha da Tendência, poderá adquirir a sua ligando para 0800 647 0007.

Já o gerente-regional da Rede Comper, Ronaldo Paganini, apenas as lojas de Campo Grande estão habilitadas a receberem o pagamento das compras via cartão de débito virtual do aplicativo CAIXA Tem. “Estamos começando pelas 11 lojas da Capital para depois verificar se vamos estender para as lojas da rede em outros Estados. As pessoas já podem procurar os nossos supermercados e utilizar o aplicativo para fazer o pagamento das compras”, ressaltou.

Os supermercados da Rede Comper os atacadistas da Rede Fort adotaram medidas preventivas à Covid-19, redobraram os cuidados com a limpeza, seguindo as recomendações das autoridades e dos órgãos de saúde para garantir a segurança de clientes e colaboradores. As unidades têm protocolos de acesso para evitar aglomerações e sinalizações nas áreas internas e externas das lojas sobre as práticas recomendadas durante as compras, como manter distância dos demais clientes e, sempre que possível, optar que apenas uma pessoa da família seja responsável pela ida ao mercado.



Aprovada a transação, o valor é debitado diretamente do saldo disponível.

Rede Tendência

O diretor-comercial da Rede Tendência, Maristeu Ceolin, explica que as lojas das redes Comper e Fort já estão com as “maquininhas” nos caixas, além de outros seis mil estabelecimentos comerciais distribuídos em todo Estado. “O consumidor só precisa ter o aplicativo CAIXA Tem no aparelho celular, pois é por meio dele que se acessa o cartão digital. Na hora de pagar a conta, ele precisa passar ao caixa o número do cartão digital, a data de validade, o código CVV e o CPF no caso da primeira compra”, detalhou, lembrando que na segunda transação não é mais solicitado o CPF.

Ele explica que as maquinhas da Rede Tendência chegaram para facilitar também a vida do comerciante e não só dos beneficiários do auxílio emergencial, pois devem contribuir com as vendas em um momento em que está tudo parado. “Por que o consumidor vai se arriscar em uma fila de banco, se já pode ir direito nos supermercados e atacadistas para fazer as compras? Ao invés de sacar o dinheiro na agência da Caixa, ele pode ir aos locais habilitados, que estão devidamente sinalizados com adesivos e banners, para fazer as compras e pagar com as maquinhas”, pontuou.

Os parceiros da Rede Tendência contam com as máquinas para ampliar as vendas, enquanto os beneficiários do auxílio emergencial têm ainda um link que pode ser acessado pelo smartfone e identificar o comércio mais próximo que tem as maquininhas. A meta da Tendência é chegar a 100 mil pontos de venda, espalhados em pelo menos 4 mil municípios brasileiros. “É uma ferramenta que chega até as menores cidades, onde pode não ter agência da Caixa ou lotérica, mas tem um mercadinho ou uma conveniência parceira”, disse Maristeu Ceolin.

Os comerciantes estão sendo avisados da nova opção por meio de mensagens transmitidas para as maquininhas de cartão, bem como pelos 40 representantes da empresa que visitam os estabelecimentos conveniados. Os clientes que hoje compram recargas de celular usando as máquinas da Rede Tendência também são avisados, por meio do comprovante de pagamento, da possibilidade de fazer compras com auxílio emergencial sem precisar sacá-lo.

