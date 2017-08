Lojas de material de construção têm queda de 5% nas vendas em julho, diz Anamaco

As vendas de materiais de construção no varejo em julho caíram 5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já na comparação com junho deste ano, houve alta de 4%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, dia 1º, pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco).

As vendas das lojas de materiais entre janeiro e julho cresceram 3% em relação aos mesmos meses do ano passado. Nos últimos 12 meses, entretanto, houve baixa de 5%.

O presidente da Anamaco, Cláudio Conz, pondera que o setor depende muito do aumento da confiança dos consumidores e da volta do emprego para retomar um ritmo mais forte de vendas. Ainda assim, mantém a projeção de crescimento de 5% nas vendas em 2017 na comparação com 2017, para o patamar de R$ 115,5 bilhões.

"A reforma das moradias não é uma coisa que é possível se adiar por muito tempo. As lojas estão investindo em promoções para girar os estoques, e o consumidor está aproveitando para fazer pequenas obras e reformas", explica Conz, em nota distribuída à imprensa.

"Aos poucos estamos sentindo o impacto da melhoria do crédito ao consumidor, que ainda é pequena. É preciso lembrar também que o segundo semestre do ano corresponde a 65% das vendas do varejo de material de construção no ano. Por isso, estamos otimistas", acrescentou.

