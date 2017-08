Loja realiza promoção exclusiva no Bosque dos Ipês até o Dia dos Pais

Para celebrar esta inauguração no Mato Grosso do Sul, a loja We Like Fashion realiza a partir desde sexta-feira (4), uma promoção exclusiva no Shopping Bosque dos Ipês com valor mínimo das peças de R$ 19,90 até 49,90. A loja tem produtos High Quality com um conceito Low Cost.

A We Like Fashion é uma rede que se estende por todo o Brasil, com o objetivo de levar a todos produtos de diversas marcas, com preço justo e peças variadas, que vão do básico ao clássico com roupas femininas, masculinas e acessórios, além de produtos de decoração.

A loja tem marca própria de camisetas masculinas, a Ilike, além de diversas outras marcas como: Vila Flor, Hamuche, Sulfabril, Marais, Cerom, Retec, Pure Silk, Lofty Style, Dalet, Ecko Unltd, entre outras.

O saldo imperdível inclui também peças de inverno e da coleção primavera/verão e encerra no próximo domingo - 13 de agosto, no Dia dos Pais. A loja fica localizada em frente à Saraiva, no 1º piso com entrada no acesso D.

Serviço: O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 10h às 22h e aos sábados, domingos e feriados de 12h às 20h.

