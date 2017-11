Livro reforça importância do método de consultor

Após escrever sobre a trajetória dos empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, fundadores da Ambev, e sobre Abilio Diniz, que transformou o Grupo Pão de Açúcar em um gigante do varejo, a jornalista Cristiane Correa escolheu Vicente Falconi para compor a trilogia de exemplos marcantes do capitalismo brasileiro.

"Em Sonho Grande, abordei a formação de uma cultura empresarial vencedora. Com Abilio, quis falar de um dos mais bem-sucedidos self-made men do País. Com o Falconi, reforço a importância do método. A maior parte das pessoas se interessa pela estratégia. Mas uma boa ideia sem uma boa execução não vale nada", explica Cristiane.

Lançado nesta terça-feira, 21, no Rio de Janeiro, o livro Vicente Falconi - O que Importa é o Resultado aborda como um professor de engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais revolucionou a gestão no País. Nos anos de 1980, Falconi começou a trazer para o Brasil conceitos inspirados na eficiência de empresas japonesas. O modelo, que combina disciplina e foco financeiro, baseado em liderança e estabelecimento de metas, foi adotado por empresas como AB InBev, Sadia (hoje BRF), Petrobrás, Gerdau e Kraft Heinz.

Falconi também atuou no setor público, como na definição da meta de consumo de energia recebida por cada família brasileira na época do risco do apagão, em 2001. Para Cristiane, a força do método de Falconi está na simplicidade, o que acabou aproximando o consultor dos fundadores da AB InBev. "É um método que pode ser resumido na designação PDCA (da sigla em inglês para "planeje, faça, cheque e aja"). Baseado no bom senso e na busca da verdade, traz o problema ao centro da mesa e serve para empresas de qualquer tamanho", explica. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.