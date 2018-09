Livro Branco é 'única proposta séria na mesa' para o Brexit, diz May

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta quinta-feira que o Livro Branco formulado pelo seu governo em reunião na casa de campo de Chequers segue sendo "a única proposta séria e crível na mesa" para assegurar o comércio de bens "livre de atritos" na fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte após o Brexit.

Em entrevista coletiva no encerramento da cúpula informal da União Europeia em Salzburg, na Áustria, a líder do Partido Conservador ecoou discursos de autoridades de Bruxelas ao dizer que "não pode haver acordo de retirada sem uma solução emergencial legalmente operacional" para evitar controles físicos de bens na divisa dentro da ilha irlandesa.

"Mas esse mecanismo não pode dividir o Reino Unido em dois territórios alfandegários. Nós traremos a público as nossas próprias propostas em breve", garantiu a premiê.

Por outro lado, reforçou repetidamente que "a única proposta sobre a mesa neste momento que vai entregar o movimento de bens livre de atritos pela fronteira irlandesa é a proposta feita no Livro Branco".

"Sim, preocupações foram levantadas (por Bruxelas) e quero saber quais são. Mas não deixe ninguém duvidar: estamos nos preparando para uma saída sem acordo, para que, se chegarmos a uma posição em que não seja possível alcançar um acordo, o povo britânico possa estar seguro de que fizemos o que é necessário para gerar um sucesso ao deixar a União Europeia", declarou.

Houve também espaço para reiterar mais uma vez que "o governo não aceitará um segundo referendo" sobre o Brexit. "Nós deixaremos, sim, a União Europeia em 29 de março de 2019."

Ainda assim, May buscou reassegurar seus representados no Reino Unido confirmando que segue trabalhando com vistas ao prazo de outubro para alcançar um acordo. "O que foi acordado pelos outros 27 Estados-membros é que eles também estão trabalhando para outubro. (...) Recebo bem o fato de que disseram que essa é a data."

Ao fim, a premiê disse que, "se houver vontade política no outro lado", está confiante em que alcançará um acordo. "Fazer isso é do interesse da UE tanto quanto do Reino Unido."