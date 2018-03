Litel vai decidir sobre venda de ações da Vale

O conselho da Litel - que reúne fundos de pensão, BNDESPAR, Mitsui e Bradespar - convocou assembleia extraordinária para deliberar no dia 21 de março sobre a redução de capital na mineradora Vale, mediante venda de cerca de 201 milhões de ações ordinárias da empresa para seus acionistas, os fundos de pensão. Segundo o Credit Suisse, desse montante, a Previ teria fatia direta de 162 milhões de ações (cerca de R$ 7,1 bilhões), a Funcef teria 23 milhões de ações (R$ 1 bilhão), a Petros teria 14 milhões (R$ 610 milhões) e a Funcesp 1,9 milhão (R$ 82 milhões). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.