Linx planeja captar em NY US$ 300 mi

Especializada em tecnologia para o varejo, a brasileira Linx está avaliando fazer uma emissão de ações (operação conhecida como "follow on") na bolsa de valores Nasdaq, referência internacional de tecnologia, apurou o Estado com fontes de mercado.

A companhia pretende levantar entre US$ 250 milhões a US$ 300 milhões para continuar o movimento de expansão. Os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley têm o mandato para conduzir o processo. A estratégia do grupo, segundo fontes, é atrair investidores estrangeiros que não investem em mercados emergentes. A empresa brasileira de meios de pagamento Stone fez o mesmo movimento nessa quarta-feira, 3.

A Linx, que abriu o capital na Bolsa brasileira em 2013, tem crescido nos últimos anos por meio de aquisições - de 2008 para cá foram 29 operações. Em um ano, as ações da companhia subiram mais de 70% - o valor de mercado da empresa é hoje de R$ 5,7 bilhões.

Procuradas, a Linx e os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley não comentaram.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.