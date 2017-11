Linha Finame do BNDES indica alta no setor de máquinas e equipamentos

A linha do BNDES para financiamento de máquinas e equipamentos, Finame, considerada um termômetro da atividade econômica, registrou de janeiro a outubro desembolsos de R$ 16 bilhões, alta de 11% em comparação do mesmo período de 2016.

Nos últimos 12 meses encerrados em outubro, a linha Finame somou R$ 19,2 bilhões, 51,1% maior do que igual período de 2016.

Segundo o BNDES, o crescimento da linha Finame no mês de outubro indica que haverá crescimento nas compras de máquinas e equipamentos, uma vez que as aprovações, última etapa antes da contratação e desembolso, alcançaram R$ 18,2 bilhões de janeiro a outubro de 2017, expansão de 25% na comparação com o mesmo período de 2016.

O BNDES informou ainda que a linha de financiamento BNDES Giro alcançou a marca de R$ 5,5 bilhões em 2017, alta de 252% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado em 12 meses, a linha criada para suprir a carência de capital de giro das empresas desembolsou R$ 6,6 bilhões, volume 211% maior que nos 12 meses entre novembro de 2016 e outubro de 2017.