Lindbergh elogia defesa de Rabello de Castro a funcionários do BNDES

O senador Lindbergh Farias (PR-RJ) cumprimentou nesta segunda-feira, 24, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Paulo Rabello de Castro, por defender publicamente a integridade e isenção de medidas tomadas pelo corpo de funcionários do banco em governos anteriores.

O desgaste na relação com o corpo técnico do BNDES foi um dos motivos que levou à renúncia da antecessora de Rabello de Castro, Maria Silvia Bastos Marques. "Não deixa de ser um fato alvissareiro ver um presidente do BNDES defender a instituição como o senhor defende", elogiou Lindbergh.

O senador comandou a audiência pública sobre a medida provisória que cria a Taxa de Longo Prazo (TLP), que substituirá a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) nos empréstimos do BNDES. O banco de fomento vem sendo alvo do Tribunal de Contas da União por conta de empréstimos concedidos a empresas envolvidas em esquemas de corrupção, como o grupo de proteína animal JBS.

