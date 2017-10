Lindbergh critica cortes no Bolsa Família durante audiência com Meirelles na CAE

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) criticou fortemente os cortes feitos pelo governo no Orçamento do Bolsa Família de 2018 que, segundo ele, caiu R$ 3 bilhões. As críticas foram direcionadas ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante participação de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

"O senhor é um homem muito rico, mas disse que não tem dinheiro para aumentar o Bolsa Família. Mas teve dinheiro para o Refis e para empresários", afirmou.

Farias cobrou ainda que Meirelles explique à comissão sua relação com o grupo JBS. O ministro foi presidente do conselho de administração do grupo.

O senador falou acima do tempo destinado a cada parlamentar e o presidente da CAE ameaçou cortar a fala de Farias, que disse que estava sendo censurado.