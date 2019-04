Limpar o nome sem pagar a dívida? Golpes usam Feirão Serasa para enganar consumidores

O consumidor precisa ficar atento aos novos e antigos golpes que tentam atingir quem busca limpar o nome durante o Feirão Serasa Limpa Nome; em andamento desde o último dia 11. Falsos emails e telefonemas seguem oferecendo aos consumidores inadimplentes a fórmula mágica para limpar o nome, sem precisar, inclusive, pagar os débitos. Confira o levantamento feito pelo Diário Prime.

Saiba identificar o golpe que promete limpar o nome no Feirão Serasa

Os golpistas se aproveitam da ingenuidade e desespero das pessoas que têm seus nomes negativados no SPC e Serasa, para praticarem seus crimes.

Entretanto, é importante ressaltar que para sair da situação da negativação do CPF, não tem milagre. Só renegociando a dívida com o credor.

Se alguém apresentar uma solução diferente, fuja, pois é golpe. Na internet, é fácil encontrar quem ofereça ajuda para limpar o nome.

Todavia, o barato pode sair caro: os golpistas cobram taxas para fazer serviços que muitas vezes são gratuitos, como por exemplo, consultas ao CPF.

Como limpar o nome no Feirão Serasa Limpa Nome?

O consumidor negativado deverá acessar o Feirão Serasa Limpa Nome e se cadastrar.

Após o procedimento, será direcionado à página com a listagem das dívidas, que podem ser negociadas. Tendo, assim, condições de pagamento e ofertas pré-estabelecidas através de boleto bancário.

Na plataforma é possível ainda simular a melhor condição de pagamento. Sendo indicados os canais de atendimento (telefones, e-mail, chat) disponíveis pelos credores para dúvidas.

Empresas, portanto, como Itaú, Caixa, Santander, Tribanco, Credsystem, Recovery, Ativos e Renner estão na plataforma. Elas oferecem oportunidades e novos prazos de pagamentos, além de descontos para a quitação das contas em atraso.

Cerca de 20 empresas, entre bancos, varejo, telefonia e instituições de ensino, participam da ação.

Na última edição do Feirão da Serasa, realizada em novembro de 2018, mais de 7 milhões de pessoas visitaram o site. Sendo, portanto, que 1 milhão de acordos foram fechados e cerca de R$ 460 milhões foram concedidos de descontos.

Atendimento também pode ser presencial

Para os consumidores negativados que não possuem conexão com a internet, a Serasa também disponibiliza, desse modo, atendimento em todas as agências espalhadas no Brasil.