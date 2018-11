Lighthizer critica tarifas "ultrajantes" da China sobre carros americanos

O representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, criticou a China por impor tarifas "ultrajantes" aos carros americanos.

Em comunicado divulgado na noite de quarta-feira (28), Lighthizer reclamou do fato de Pequim cobrar tarifas de 40% sobre carros importados dos EUA. Atualmente, os EUA tarifam os veículos da China em 27,5% e de outros países em 15%.

Segundo Lighthizer, o presidente dos EUA, Donald Trump, o orientou a "examinar todas as ferramentas disponíveis para equalizar as tarifas aplicadas a automóveis".

O comunicado vem antes de um esperado encontro, no sábado (01) à noite, entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping, às margens da reunião de cúpula do G-20 (grupo dos 20 países mais ricos do mundo), na Argentina. A expectativa é que os líderes discutam formas de superar as atuais divergências comerciais entre Washington e Pequim. Fonte: Associated Press.