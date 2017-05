Lighthizer assume como Representante de Comércio e revisão do Nafta fica próxima

Indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como representante de Comércio americano, Robert Lighthizer assumiu o posto nesta segunda-feira. A chegada do funcionário abre caminho para o início da renegociação do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês).

Lighthizer foi confirmado no Senado na semana passada e deve consultar importantes legisladores e comitês nos próximos dias, antes de a Casa Branca notificar formalmente o Congresso sobre sua intenção de renegociar o Nafta.

A carta de notificação deve ser enviada ao Congresso pelo menos 90 dias antes das negociações formais de um acordo de comércio que pode ser apreciado pelo Congresso. Os legisladores poderão aprovar ou rechaçar a iniciativa resultante, sem propor emendas.

Na cerimônia, o vice-presidente americano, Mike Pence, disse que Lighthizer ajudará os EUA a se tornarem novamente um país próspero. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários