Líderes do Centrão divulgam documento sobre retirada de BPC e parte rural da PEC

Líderes do Centrão divulgaram um documento informando que vão retirar da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Previdência na Câmara dos Deputados o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e as alterações na aposentadoria rural do texto da reforma.

O líder da maioria Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) leu o documento e disse que o grupo não irá permitir também a desconstitucionalização generalizada da Previdência.

A oposição também está reunida neste momento debatendo a Previdência.