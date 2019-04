Líderes divergem sobre estratégia de votação da Previdência e do Orçamento

Os líderes do MDB, Baleia Rossi (SP), e do PDT, André Figueiredo (CE), divergiram nesta quinta-feira, 11, sobre a estratégia aventada por siglas do Centrão e da oposição de inverter a pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para votar a proposta de emenda à Constituição do Orçamento Impositivo antes da reforma da Previdência, o que poderia atrasar a sua tramitação.

Rossi afirmou que o seu partido não irá aderir à estratégia. Já Figueiredo disse que sua bancada, contrária à reforma da Previdência, se unirá ao movimento. "Da nossa parte, este não é o caminho", afirmou Rossi. "É uma estratégia do Parlamento, não apenas do Centrão", disse Figueiredo.