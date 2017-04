Lideranças sindicais discursam na Cinelândia após tumulto atrasar ato

Com mais de uma hora de atraso, começou por volta de 18h10 desta sexta-feira (28) um ato promovido na Cinelândia, na região central do Rio. Lideranças sindicais de várias categorias profissionais estão discursando com críticas ao governo federal. Enquanto isso, jovens mascarados incendeiam lixo e quebram orelhões e outros equipamentos públicos.

O atraso ocorreu devido a um grande tumulto iniciado por volta de 16h15 na região central, quando participantes de uma passeata começaram a destruir fachadas de vidro e incendiar lixo ao longo da Rua Primeiro de Março e avenidas Rio Branco e Presidente Vargas. A PM usou bombas de gás, spray de pimenta e tiros com balas de borracha para dispersar manifestantes e atingiu também pessoas que nada tinham a ver com os atos de destruição.

