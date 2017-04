Líder do PMDB diz que trabalha para sigla fechar questão a favor da reforma

O líder do PMDB na Câmara, deputado Baleia Rossi (SP), afirmou nesta terça-feira, 25, Broadcast Político (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) que ele e a direção do partido trabalham para que a legenda feche questão a favor da reforma da Previdência, o que obrigará os parlamentares da sigla a votarem a favor da proposta, sob risco de serem punidos. O movimento para o PMDB fechar questão ganhou força na segunda-feira, após o PSB, que possui 35 deputados, fechar questão contra as reformas trabalhista e previdenciária.

"Estamos trabalhando para fechar (questão) na reforma da Previdência", afirmou Rossi, um dos parlamentares mais próximos do presidente Michael Temer. O objetivo é que o fechamento de questão do PMDB, dono da maior bancada na Câmara e Senado, sirva de exemplo para incentivar outros partidos da base aliada a também fazerem o mesmo. As proporias legendas aliadas cobram que a sigla de Temer faça isso primeiro.

Parlamentares contrários

Embora o líder do PMDB trabalhe para fechar questão, muitos parlamentares do partido se posicionam contra a reforma. Pelo Placar da Previdência do Grupo Estado, pelo menos 10 dos 64 deputados da sigla já declararam voto contra a proposta, mesmo após as concessões feitas pelo relator da reforma, Arthur Maia (PPS-BA).

Apenas 17 disseram que votarão a favor e outros 37 se disseram indecisos, não quiseram responder ou não foram encontrados.

Veja Também

Comentários