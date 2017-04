Líder do governo prevê aumento de votos favoráveis à reforma da Previdência

O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), previu nesta segunda-feira, 24, que o número de votos favoráveis à reforma da Previdência deve aumentar nesta semana, após deputados lerem o parecer apresentado na semana passada pelo relator da proposta, Arthur Maia (PPS-BA), e verificarem que as mudanças no texto negociadas com a base aliada constam no relatório.

"Esta semana os parlamentares vão tomar conhecimento do texto efetivamente, que foi lido na véspera do feriado, à noite. E, a partir de hoje (24) e a amanhã (25), todos terão acesso, com tempo para estudar esse texto e confirmar exatamente que aquilo que foi negociado está constando no texto. E, portanto, haverá uma adesão, não tenho dúvida nenhuma, da base, para que possamos votar", afirmou Ribeiro, em entrevista na Câmara.

O líder reforçou discurso do governo de que não há mais espaço para concessões na reforma. "Até porque esse texto foi um texto construído com a base", disse. Segundo ele, o parecer representa o "pensamento majoritário" da base. "E eu diria que houve vários avanços e, a partir desses avanços, se possibilitou agora a votação da (reforma da) Previdência", acrescentou Ribeiro.

Veja Também

Comentários