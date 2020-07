Líder de ranking de reclamações, PAN diz que trabalha para melhorar atendimento

O Banco PAN afirmou nesta quarta-feira, 15, por meio de nota, que "trabalha consistentemente em medidas para melhorar e modernizar produtos, processos e a qualidade do atendimento ao consumidor". A nota foi enviada ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) após divulgação, pelo Banco Central, do ranking de reclamações contra instituições financeiras. O PAN liderou o ranking no segundo trimestre deste ano.

De acordo com o BC, o PAN registrou índice de reclamações de 158,89. Em segundo lugar aparece o BMG (99,80) e, em terceiro, o Inter (97,92).

Nesta lista, estão os bancos e as financeiras com mais de 4 milhões de clientes.

O índice de reclamações é calculado com base no número de reclamações consideradas procedentes, dividido pelo número de clientes da instituição, multiplicado por 1.000.000. Na prática, quanto maior o índice, pior a classificação da instituição. O ranking é trimestral.

O PAN informou ainda que criou uma nova área dentro de sua estrutura dedicada a acompanhar o cliente em toda sua jornada na instituição, "reforçando a governança da qualidade do atendimento".