Líder da Câmara britânica confirma debate sobre Brexit amanhã, mas não a votação

A líder da Câmara dos Comuns do Reino Unido, Andrea Leadsom, confirmou que haverá um debate amanhã no Parlamento sobre o projeto de lei relativo ao Brexit, mas não deixou claro se uma nova votação será realizada sobre o acordo completo negociado pela primeira-ministra Theresa May com a União Europeia.

Na mídia britânica, comenta-se amplamente que a sessão extraordinária desta sexta-feira não deve abrigar o chamado "voto significativo número três". Uma possibilidade, segundo a imprensa local, seria o governo apresentar para deliberação apenas o acordo de retirada, sem a declaração política sobre a relação futura com o bloco.

May, contudo, sempre se referiu às duas partes como um pacote fechado. "Nada está acertado até que tudo esteja acertado", reafirmou repetidamente a líder conservadora aos parlamentares britânicos.