Leitura do parecer da Previdência é suspensa para votação da recuperação fiscal

A leitura do parecer do deputado Arthur Maia (PPS-BA) sobre a reforma da Previdência foi suspensa às 12h48 desta quarta-feira, 19, para que os integrantes da Comissão Especial possam participar da votação, no plenário da Câmara, dos destaques do projeto que cria um Regime de Recuperação Fiscal (RRF) para Estados em calamidade financeira.

A previsão é de que a leitura do relatório na comissão seja retomada após as 18 horas.

Essa previsão, porém, é considerada por governistas como muito otimista. Isso porque serão votados no plenário pelo menos 19 destaques do projeto que cria o RRF. O texto-base da proposta já foi aprovado na noite dessa terça-feira, 18.

