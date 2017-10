Leilão do Trecho Norte do Rodoanel ocorrerá em 10 de janeiro, diz Artesp

O governador Geraldo Alckmin assinou nesta quarta-feira, 4, decreto autorizando a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) a publicar no Diário Oficial do Estado, ainda na sexta-feira, 6, o edital para concessão do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021). O leilão será no dia 10 de janeiro, na sede da B3 e a licitação será pela maior oferta de outorga.

A concessão traz uma série de exigências para o vencedor que deverá fazer investimentos em equipamentos, obras, operação e socorro médico e mecânico ao longo dos 30 anos de contrato. A partir desta sexta-feira, o edital completo estará disponível para os interessados no site da Artesp.

O último segmento do Rodoanel terá 47,6 quilômetros interligando os Trechos Oeste e Leste do Rodoanel. A construção do Trecho Norte está em estágio final a cargo da Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A.

Segundo a Artesp, a nova via é essencial para ligar o Porto de Santos ao Aeroporto de Guarulhos e, principalmente, viabilizar essa ligação sem passar por dentro da cidade de São Paulo. Seu traçado tem início na confluência com a Avenida Raimundo Pereira Magalhães, antiga estrada Campinas/São Paulo (SP-332), e termina na intersecção com a rodovia Presidente Dutra (BR-116).

O trecho prevê acesso à rodovia Fernão Dias (BR-381), além de uma ligação exclusiva de 3,6 km para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ao todo, os quatro trechos do Rodoanel somam 180 quilômetros de extensão (incluindo os acessos) e fazem ligações entre corredores rodoviários composto pelas rodovias Bandeirantes, Anhanguera, Castello Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt, Imigrantes, Anchieta, Ayrton Senna, Dutra e Fernão Dias. O Trecho Oeste opera sob concessão da CCR Rodoanel e os trechos Sul e Leste são operados pela concessionária SPMar.

Veja Também

Comentários