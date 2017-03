Leilão de áreas portuárias em Santarém (PA) recebe primeira proposta

Pelo menos um grupo já compareceu à BM&FBovespa na manhã desta segunda-feira, 20, para entregar propostas para o leilão de duas áreas portuárias em Santarém (PA), marcado para esta quinta-feira, 23, às 10 horas.

O grupo, composto por três pessoas, chegou à sede da bolsa por volta de 10h10. Os representantes não quiseram falar com a reportagem, limitando-se a dizer que a proposta entregue dizia respeito a apenas uma das áreas, mas sem informar qual.

As áreas STM04 e STM05 do porto de Santarém serão leiloadas pelo governo federal no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e atuam principalmente na movimentação de combustíveis vindos do Porto de Manaus. Os terminais armazenam e distribuem os produtos, fazendo parte da cadeia de abastecimento de gasolina, diesel e etanol para a região Norte.

O STM04 possui área de 28,8 mil m2, demanda de carga média de 59,1 mil t/ano e oito tanques, com investimentos de R$ 18,9 milhões. Já o STM05 possui 35 mil m2, demanda de carga média de 143 mil t/ano e oito tanques, com investimentos de R$ 11 milhões.

As empresas interessadas em participar da disputa deverão entregar as propostas nesta segunda-feira, 20, até às 13 horas, na sede da BM&FBovespa.

