Leilão de Áreas Marginais da ANP arrecada R$ 7,97 milhões em bônus de assinatura

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) leiloou as quatro áreas oferecidas na Bacia do Recôncavo, na Bahia. Com isso, encerrou a 4ª Rodada de Acumulações Marginais. Ao todo, foram pagos R$ 7,97 milhões em bônus de assinatura.

A empresa Guindastes Brasil pagou R$ 357,7 mil pelo campo de Araçás Leste, frente ao bônus de assinatura de R$ 31,1 mil, ágio de 1.049%. O investimento mínimo estipulado pela agência é de R$ 700 mil.

A empresa levou também o campo de Jacumirim, com bônus de R$ 132 mil, frente ao bônus de assinatura de R$ 23,3 mil, ágio de 465,2%. O investimento mínimo é de R$ 700 mil.

Ainda no Recôncavo, o campo Vale do Quiricó foi arrematado pela Dimensional, que ofereceu R$ 764,6 mil de bônus de assinatura, ágio de 3.174% sobre o piso de R$ 23,3 mil definido pela ANP. O investimento mínimo é de R$ 700 mil.

Pelo campo de Itaparica foram pagos R$ 5,7 milhões, frente ao bônus de assinatura de R$ 70 mil estipulado pela agência, ágio de 8.050%. O investimento mínimo é de R$ 2,8 milhões.

RN

A empresa Ubuntu Engenharia e Serviços arrematou o campo Urutau, na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, durante o leilão da ANP.

A empresa ofereceu bônus de assinatura de R$ 111,111 mil, ágio de 58,59%. O valor mínimo estabelecido era de R$ 70,061 mil e o investimento mínimo estipulado pela agência é de R$ 700 mil. A empresa foi a única a disputar a área. Já o campo de Noroeste do Morro Rosado, também na Bacia Potiguar, não recebeu oferta.

Pelo campo de Iraúna, também na bacia do Rio Grande do Norte, a Imetame pagou o bônus mínimo de R$ 70,061 mil.

ES

A ANP conseguiu leiloar as duas áreas oferecidas na Bacia do Espírito Santo, durante a 4ª Rodada de Acumulações Marginais. O campo de Garça Branca foi arrematado pela empresa Petrol, com oferta de bônus de assinatura de R$ 23,5 mil, ante o valor mínimo de R$ 23,3 mil estipulado pela agência. O investimento mínimo na área será de R$ 700 mil.

Já a concessão do campo Rio Mariricu, Bacia do Espírito, foi para a Ubuntu Engenharia e Serviços, por R$ 808,8 mil, diante do bônus de R$ 70 mil e investimento mínimo de R$ 2,1 milhões determinados pela ANP.

