Leilão de aeroportos tem proposta de pelo menos um grupo já entregue

Ao menos um grupo já compareceu à BM&FBovespa para entregar propostas para o leilão dos aeroportos de Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Florianópolis, marcado para esta quinta-feira, 16.

O grupo, composto por cinco pessoas, chegou à sede da bolsa por volta de 13 horas. No entanto, ao ser abordada por jornalistas, a comitiva não informou qual consórcio estava representando ou quais aeroportos estavam recebendo propostas.

Os interessados em participar do leilão devem entregar as propostas e documentos relativos às concessões até as 16 horas desta segunda-feira, 13.

Veja Também

Comentários