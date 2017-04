Le Figaro aborda greve geral no Brasil em seu site

O jornal francês "Le Figaro" publicou em seu site na noite desta sexta-feira, 28, que os principais sindicatos no Brasil chamaram a população para uma greve geral para protestar contra as medidas de austeridade do presidente Michel Temer para tirar o País da pior recessão de sua história. "O governo, incluindo vários ministros, está envolvido em um escândalo de corrupção e coloca em ação reformas particularmente impopulares, incluindo a da Previdência", destacou a publicação.

O movimento, informou o periódico, deve afetar os transportes, incluindo os aeroportos. "Várias companhias aéreas enviaram mensagens em redes sociais pedindo a seus clientes para trocarem seus bilhetes gratuitamente."

Em São Paulo, a capital econômica do país, o prefeito João Doria (PSDB) anunciou um acordo com o aplicativo Uber e uma empresa local de táxi online para os funcionários que querem trabalhar. "De acordo com a mídia brasileira, o presidente Temer decidiu que os funcionários em greve seriam descontadas pelas horas não trabalhadas, ao contrário do costume, quando a greve é considerada legal", destacou a publicação.

Além dos transportes, o jornal francês salienta que a paralisação vai afetar escolas e universidades, hospitais públicos e os correios, além de metalúrgicos e funcionários de banco - que devem cruzar os braços.

