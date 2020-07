Latam Brasil entra no processo de recuperação judicial do grupo nos EUA

Funcionárias da Latam diante dos balcões vazios da companhia no aeroporto de Guarulhos. - (Foto: Arquivo)

A companhia aérea Latam Brasil entrou em recuperação judicial (chapter 11) nesta quinta-feira, 9, nos Estados Unidos. O grupo Latam e suas afiliadas no Chile, no Peru, na Colômbia, no Equador e nos Estados Unidos já haviam pedido a proteção contra credores em Nova York em 26 de maio, mas a unidade brasileira havia ficado de fora.

À época em que o grupo havia entrado com o pedido nos EUA, a unidade brasileira informou que não iria fazer parte da reestruturação porque ainda aguardava a negociação de um empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Em nota, a companhia informou que ainda conversa com o banco e que a recuperação judicial pode dar ao BNDES prioridade para receber o valor emprestado (caso o financiamento saia como DIP, um modelo em que o novo credor tem privilégio diante dos outros).

"Tomamos esta decisão neste momento para que a empresa possa ter acesso a novas fontes de financiamento. Estamos seguros de que estamos nos movendo de forma responsável e adequada, pois temos o desafio de transformar a empresa para que ela se adapte à nova realidade pós-pandemia e garanta a sua sustentabilidade no longo prazo”, disse, também em nota, o presidente da empresa no Brasil, Jerome Cadier.

Entre as medidas adotadas pela companhia aérea em meio à crise decorrente da pandemia, está também o fim das operação na Argentina.