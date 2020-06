Lab Procel seleciona projetos inovadores para saneamento ambiental

Cinco projetos foram selecionados pelo Programa Lab Procel para participar da etapa de aceleração tecnológica e de negócios - (Foto: Reprodução)

Cinco projetos foram selecionados pelo Programa Lab Procel para participar da etapa de aceleração tecnológica e de negócios. As soluções foram escolhidas entre 16 projetos avaliados na seleção presencial e se destinam a propor soluções para abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana. O Lab Procel foi criado pela Eletrobras, por meio do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Lançada em abril deste ano, a primeira chamada pública do Lab Procel busca soluções inovadoras em eficiência energética no saneamento ambiental junto a startups (empresas nascentes), micro e pequenas empresas de base tecnológica. Os cinco projetos selecionados receberão cerca de R$ 6 milhões em investimentos. Foram inscritas 64 propostas. Uma banca técnica formada por especialistas da Eletrobras, da Firjan, do Senai, do meio acadêmico, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e de empresas da área de saneamento, consideradas referências no mercado, escolheu os cinco projetos vencedores.

A partir de agora, caberá ao Instituto Senai de Tecnologia e Automação Industrial, sediado no Rio de Janeiro, promover a execução e a aceleração dos projetos selecionados. Para a aceleração dos projetos, cada startup receberá R$ 1,2 milhão, além de acesso a toda a rede de institutos Senai espalhados pelo país, informou a Eletrobras.

Em cumprimento à exigência do primeiro edital, todos os projetos apresentados devem ter realidade prática em campo, dentro de uma instituição parceira.

Próximas chamadas

O Programa Lab Procel prevê o planejamento e a execução de mais três chamadas públicas. A primeira se destina à aceleração de soluções inovadoras, com ênfase em eficiência energética com aplicações generalistas nos setores residencial, comercial, industrial, serviços e setor público.

A segunda é um Hackathon Procel, para soluções de eficiência energética, e a terceira é um Hackathon Pré-Aceleração Lab Procel, cuja premiação será a participação no programa de pré-aceleração do Lab Procel. O Hackathon é uma maratona de programação que mexe com toda a área de tecnologia de uma empresa, pode durar dias e tem foco no desenvolvimento de soluções que possam impactar de alguma forma a organização, tanto interna quanto externamente.

O Procel é um programa do Ministério de Minas e Energia executado pela Eletrobras e tem recursos assegurados pela Lei 13.280/2016.