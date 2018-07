Kudlow, dos EUA, vê mais cortes de impostos e crescimento econômico de 4%

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, comentou nesta quarta-feira que novas medidas pró-crescimento podem ser adotadas em breve, como novos cortes de tributos no horizonte, podendo levar a economia a crescer a 4% por "um trimestre ou dois".

Em entrevista à CNBC, Kudlow observou, no entanto, que o número do Produto Interno Bruto (PIB) poderia causar perdas de receita no curto prazo. Os cortes de impostos são parte do plano do governo para garantir o crescimento econômico. "Estamos chegando a 3% de crescimento e podemos chegar a 4% por um trimestre ou dois", afirmou.

Em relação a disputa comercial com os chineses, o conselheiro disse que a "China deveria reduzir suas barreiras tarifárias e não-tarifárias e se abrir para os negócios". Apesar disso, disse não acreditar que o líder chinês, Xi Jinping, quisesse fazer um acordo e, sem progresso nas negociações até o momento, o presidente americano, Donald Trump, continuaria a pressionar.

Na semana que vem, Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, está programado para ir a Washington com uma "oferta muito importante de livre comércio", disse Kudlow.