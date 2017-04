Kassab: ministros e parlamentares estão convencidos que reforma é o caminho

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), afirmou nesta segunda-feira, 24, que todos os deputados e ministros ligados ao governo do presidente Michel Temer (PMDB), embora tenham suas convicções particulares, estão convencidos que a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência "é o caminho para o País".

"Cada deputado tem sua convicção e o presidente dá às reformas a prioridade total a seu governo e para o País. Todos nós, ministros e parlamentares que estão envolvidos com esse governo, estamos convencidos que este é o caminho para o País", disse Kassab ao ser perguntado sobre como vai convencer os parlamentares de seu partido a votarem a favor da reforma da Previdência.

No período da tarde desta segunda-feira, Temer coordena uma reunião com ministros para articular a aprovação do texto junto às respectivas bancadas.

"Eu, como ministro, filiado ao PSD e cidadão brasileiro, comungo desse ponto de vista de Temer", disse o ministro, antes de participar de um debate sobre economia digital no Fórum Espanha-Brasil, que está sendo realizado em São Paulo pela Fundação Conselho Espanha-Brasil.

Veja Também

Comentários