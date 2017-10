Kassab: expectativa é que plano do governo para Oi saia o mais rápido possível

O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, disse que o plano alternativo de recuperação judicial da Oi será fechado o mais rápido possível. "A expectativa é que saia o mais rápido possível", disse o ministro, ao ser questionado se a proposta liderada pela Advocacia-Geral da União (AGU) e pelos bancos públicos e privados será fechada até segunda-feira.

O ministro disse que a reunião do grupo de trabalho do governo foi "rotineira". Já o secretário de Telecomunicações do MCTIC, André Borges, disse que está otimista com a evolução dos trabalhos sobre a Oi, embora tenha admitido que o processo é difícil. "Foi uma reunião bastante frutífera", disse Borges, ressaltando que os detalhes do plano são tratados pela ministra-chefe da AGU, Grace Mendonça.

A próxima reunião do grupo de trabalho é na segunda-feira, 30.

O secretário ressaltou que o governo é credor e, como credor, também pode elaborar um plano de recuperação judicial. "O governo tem o chapéu de credor. É uma crítica ao trabalho (plano apresentado pela empresa e protocolado na Justiça) e tem esse viés de solução para Oi. Todos estão trabalhando para algo que funcione", disse. "É um processo difícil, dada a complexidade e relevância da Oi."

O secretário disse que o grupo de trabalho tem a preocupação de viabilizar as operações da Oi.