Kanczuk diz que BCs autônomos conseguem ter juros menores

O economista Fábio Kanczuk, indicado para a Diretoria de Política Econômica do Banco Central (BC), afirmou nesta terça-feira que a autonomia da instituição é um "ganho importante". "BCs autônomos conseguem ter juros menores", afirmou, durante audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Bandeira antiga do Banco Central, a autonomia é umas das prioridades legislativas da autarquia para este ano no Congresso. Um projeto de autonomia, que conta com o patrocínio do governo, já tramita atualmente na Câmara dos Deputados.

Questionado por senadores sobre sua visão a respeito da economia brasileira, Kanczuk avaliou que ela "parece estar aos poucos se recuperando". O economista disse ainda acreditar que o BC vencerá a "batalha" contra o spread bancário - a diferença entre o custo de captação de recursos pelas instituições financeiras e o que é efetivamente cobrado de famílias e empresas em operações de crédito. O spread foi um dos temas recorrentes da sabatina desta terça de Kanczuk, na CAE.

A CAE do Senado aprovou nesta terça o nome de Kanczuk para a Diretoria de Política Econômica do Banco Central. A indicação ainda precisará passar pelo plenário do Senado.