Kallas Mídia OOH ganha concessão publicitária em mais três aeroportos

A partir do dia 1º de dezembro de 2018, a Kallas Mídia OOH passa a ser a operadora Master de Publicidade em mais três importantes terminais aeroportuários do Brasil, localizados nas cidades de Goiânia/GO, Campo Grande/MS e Palmas/TO.

Além de atuar em todos os aeroportos brasileiros no modelo tradicional, com esta conquista a Kallas amplia sua atuação para oito aeroportos, na modalidade MASTER, onde é responsável por toda a comercialização de publicidades e ações promocionais.

Desde o ano passado a Kallas Mídia OOH é Master em três terminais do Nordeste: Recife, João Pessoa e Maceió, e dois na região norte: Manaus e Belém. A concessão para os três novos aeroportos do centro do país, foi homologada recentemente pela Infraero e possui validade de dez anos assim como nos demais.

O portfólio Kallas disponibiliza em média 700 áreas de publicidade por terminal, para ativação de marca. A criatividade e inovação fica por conta dos anunciantes e agências de publicidade através de projetos especiais, ações promocionais, carrinhos de bagagem, painéis digitais e estáticos, ambientação total de áreas com grande circulação de passageiros, ações de sampling entre outros.

“Mais do que oferecer projetos de mídia aeroportuária, nosso objetivo é mostrar um mundo de possibilidades dentro dos nossos aeroportos, executando desde simples projetos as mais malucas e inovadoras ideias, para que nossos clientes mostrem sua marca junto a formadores de opinião que utilizam este meio de transporte.” Rodrigo M. Kallas – CEO.

O Aeroporto Internacional de Campo Grande recebe anualmente 1,5 milhões de passageiros e é responsável por 18 mil pousos/decolagens ao ano. Segundo estudo da Infraero, este terminal atende cerca de 65 municípios da região sendo os principais Campo Grande, Dourados, Bonito, Corumbá e Três Lagoas.

A Kallas é uma das maiores empresas de mídia OOH do país, que a 40 anos busca oferecer projetos e soluções inteligentes de crossmedia, com um amplo foco em superar as expectativas dos clientes. Presente nas principais capitais brasileiras, a empresa atua nas três principais verticais do setor: transportes/aeroportos, mobiliário urbano e grandes formatos, oferecendo variedade, inovação, criatividade e assertividade, sempre com grande flexibilidade comercial e abrangência,através de suas 65 mil faces publicitárias.