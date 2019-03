Justiça rejeita pedido de Ghosn para participar de reunião da Nissan

EMPREGO Capital começa a semana com oferta de 200 vagas de emprego oferecidas pela Funtrab

ECONOMIA Estimativa para superávit comercial em 2019 permanece em US$ 51,00 bi, mostra BC

DIRETO DO GABINETE

DIRETO DO GABINETE Deputado Zé Teixeira apresenta indicação beneficiando população de Campo Grande

CAPACITAÇÃO Funsat e SAS lançam cursos gratuitos da Escola do Trabalhador de Brasília

Enquete

Recentemente o presidente Jair Bolsonaro postou um video de cunho pornográfico em sua rede social, que repercutiu internacionalmente, afirmando que o video era "a representação do Carnaval no Brasil". Qual sua opinião sobre a atitude do presidente?

Concordo com o presidente. É necessário mostrar à população sobre o "outro lado" do Carnaval no País. Discordo do presidente. Além de ridicularizar a imagem da nação, a tentativa de divulgar o video aparenta ser uma forma de revidar as críticas ao seu governo durante o Carnaval deste ano. Votar Resultados