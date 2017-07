Juros tendem a cair muito mais, diz Temer em cerimônia de concessão de Aeroportos

O presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira, 27,, em discurso durante cerimônia de Anúncio da Implementação do Programa de Concessão de Aeroportos, que "não é por acaso que Brasil está virando a página da crise", salientando que os juros tendem a cair ainda mais.

"Estamos fazendo um dever de casa, convenhamos atrasado, mas os resultados estão aparecendo", disse. "Vou ser repetitivo: a inflação é a mais baixa dos últimos tempos. Os juros ainda ontem caíram para um dígito, coisa que há quatro, cinco anos não acontecia, e a tendência, evidentemente, é cair muito mais", completou. O presidente se referia à queda da Selic, a 9,25% ao ano, determinada nesta quarta-feira, 26 pelo Copom

Ao destacar a importância das concessões, Temer disse que a cerimônia de hoje era reveladora "para o esforço de modernização do nosso governo para colocar o Brasil no século XXI". Segundo ele, o modelo das concessões criado pelo seu governo é mais "racional, previsível e seguro". "Nada disso é mágica. O Brasil é um país onde todos querem investir. O que fizemos foi reintroduzir a responsabilidade na gestão pública e restaurar a confiança do investidor", disse.

O presidente afirmou ainda que a participação do setor privado aprimorará a qualidade do serviço aéreo e que o número de pessoas viajando de avião voltou a aumentar, depois de uma baixa por causa da crise. "Nosso governo está trabalhando para oferecer uma infraestrutura compatível com o crescimento que buscamos", destacou.

Reformas

Temer também disse que trabalhará para concluir novas reformas até o fim do seu mandato. Ele exaltou a aprovação da reforma trabalhista, disse que reforma previdenciária será retomada e que esta trabalhando na reforma tributária e política. "Se conseguirmos realizar essas três novas reformas ninguém poderá dizer que passamos em branco", afirmou.

O presidente disse ainda que coragem e ousadia não faltam nem a ele e nem a equipe que ele conduz e que seu objetivo é praticar "os mais variados atos em benefícios do País". "É interessante como nesses 60 dias o Brasil cresceu", disse.

"Aprovamos a modernização da legislação trabalhista neste período com uma votação expressiva. Confesso que não imaginava que teria uma repercussão tão grande", afirmou, destacando que ainda há muito o que fazer.

"Temos pela frente, temos coragem de dizer, a reforma da Previdência", afirmou. O presidente destacou que alguns Estados estão em grande dificuldade por conta do déficit previdenciário. "Temos que enfrentar essa matéria, assim como temos que enfrentar uma simplificação tributária", disse.

O peemedebista afirmou ainda que está já em conversas pela reforma política. "Naturalmente tenho conversando muito com o Congresso Nacional com vistas a reformulação política no nosso país".

Segundo ele, seu governo continuará "a agir com determinação para crescimento e geração de empregos". "Vamos continuar trabalhar nessa direção", afirmou.

Veja Também

Comentários