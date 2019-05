Juros têm viés de queda após varejo fraco e Copom suave

As taxas futuras recuam nesta quinta-feira, 9, com movimento mais acentuado nos vencimentos curtos, em ajuste ao tom um pouco mais suave do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) e ao desempenho fraco das vendas no varejo de março, segundo profissionais de renda fixa. As taxas mais longas rondam a estabilidade, em meio ao avanço do dólar ante o real e outras moedas.

Às 10h26, a taxa do contrato interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 estava em 6,405%, de 6,430% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2021 exibia 6,93%, de 7,00%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 marcava 8,08%, de 8,10% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 estava em 8,60%, de 8,61% no ajuste de ontem.