Juros têm oscilação estreita e viés de alta antes de oferta de títulos

O DI para janeiro de 2027 indicava 6,31%, mesma taxa do ajuste de ontem. - (Foto: O Globo)

Após viés de baixa, os juros futuros médios passaram a apontar para cima, influenciados por ajustes de posições e sob influência de operações relacionadas ao leilão de títulos do Tesouro. Nesta manhã, o órgão oferta NTN-Bs e os lotes serão divulgados logo mais, por volta das 10h30.

O mercado se antecipa à possível oferta grande de títulos no leilão de hoje, dizem traders. Às 10h02, o DI para janeiro de 2022 tinha taxa de 2,94% ante 2,92% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 indicava 6,31%, mesma taxa do ajuste de ontem.