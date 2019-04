Juros sobem com IPCA-15 mais forte e antes de leilão do Tesouro

A aceleração de 0,72% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de abril, acima da mediana das projeções (0,67%), pressiona os juros futuros para cima, assim como o dólar mais forte ante o real e outras moedas emergentes.

Os mercados aguardam pela instalação da comissão especial da reforma da Previdência nesta manhã.

Além disso, o investidor espera pelo leilão de LTN e NTN-F do Tesouro (11h00).

Às 9h25, o DI para janeiro de 2021 estava em 7,13%, de 7,04% no ajuste de ontem. O vencimento para janeiro de 2023 subia a 8,30%, de 8,22%, enquanto o DI para janeiro de 2025 exibia 8,84%, de 8,76% no ajuste de ontem. No câmbio, o dólar à vista subia 0,33%, aos R$ 3,9997.

O dólar futuro para maio estava em alta de 0,18%, aos R$ 4,00.